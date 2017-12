Virksomheder flyttes over i nyt register

Alle virksomheder overflyttes automatisk til CVR-registret, så den enkelte virksomhed ikke skal foretage sig noget. Men fremover vil oplysningerne ligge på det nye sted.

Kan tilgåes på grønlandsk

- De grønlandske virksomheder og myndigheder vil derefter fremgå af CVR med CVR-nummer, branche, produktionsenheder, virksomhedsdeltagere mv. på linje med tilsvarende danske virksomheder. Det bliver samtidigt muligt at tilgå virksomhedsoplysninger på grønlandsk på samme måde, som CVR i dag kan tilgås på engelsk, oplyses det i en pressemeddelelse fra Skattestyrelsen.

Fremover skal nye virksomheder – om de er private eller offentlige – registreres via hjemmesiden www.virk.dk.

- De grønlandske virksomheder vil få deres egen grønlandsk-sprogede selvbetjeningsløsning på Virk.dk, hvor der kan registreres enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber, kommanditselskaber, partsrederier, fonde og foreninger. Den nye løsning bliver en selvbetjeningsløsning. Skattestyrelsen vil frem til 31. december 2020 være behjælpelig med oprettelser og ændringer i CVR efter behov, oplyses det.

- De grønlandske kapitalselskaber (A/S og ApS mv.) er allerede i dag, udover at være registreret i GER, også registeret i CVR med et såkaldt registreringsnummer. Selskaberne vil fra 1. januar 2018 få et CVR-nummer, som vil blive offentliggjort i CVR på Virk.dk, herudover vil registrering og offentliggørelsen af grønlandske kapitalselskaber ikke ændre sig, fremgår det af pressemeddelelsen.

6000 registrerede

I dag er der cirka 6000 aktive juridiske enheder i GER. Man beholder sit nuværende GER-nummer, som fremover bliver et CVR-nummer.