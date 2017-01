Vinterturisme til Qeqertarsuaq

Den kommende skilift i Qeqertarsuaq er ikke kun en gave til de 30 med­lemmer af skiklubben DSP på Diskoøen.

Skiliften er første skridt i en omfattende turismesatsning, der på sigt vil skabe vækst og arbejdspladser i byen.

Det siger direktør for Erhverv og Arbejdsmarked i Qaasuitsup Kommunia, Hans Peter Lennert efter at det i sidste uge kom frem, at projektet med etablering af lift, indkøb af pistemaskine samt tilhørende planer forventes at løbe op i 5,82 millioner kroner.

Private aktører

Et beløb, der er noget højere end de 600.000 kroner, der i første omgang var sat af til skiliften.

- Planen er, at vi i samarbejde med pri­vate aktører skal opbygge et skicenter med mulighed for både alpinski, ekstremski og langrendski og med overnatningsmuligheder i fjeldet, der kan tiltrække turister

til Qeqertarsuaq.

- Vi har allerede en del sommeraktiviteter med vandreture og hun­ deslædekørsel på gletsjeren, men vi skal udvikle vintersæsonen til glæde for både indbyggerne i Qeqertarsuaq og turistaktø­rerne, siger Hans Peter Lennert, der selv bor på Diskoøen.

