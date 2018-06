Vindturbiner driller i stort pilotprojekt

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 04. juni 2018 - 15:48

Hybridanlægget kombinerer et 620 kvadratmeter stort solcelleanlæg med vindturbiner, dieselgenerator og batterilagring.

Pilotprojekt

- Hybridanlægget i Igaliku er et pilotprojekt, og det er endnu for tidligt at vurdere, om det vil være hensigtsmæssigt at investere i lignende anlæg andre steder, oplyser selskabets direktør Michael Pedersen til Sermitsiaq.AG.

- Formålet med projektet er at teste, hvordan kombinationen af solceller, vindturbiner, dieselgenerator og batterilagring fungerer. Umiddelbart går det bedre end forventet med solcellerne og batterilagring, mens der er udfordringer med vindturbinerne, afslører direktøren i det nettostyrede energiselskab.

Andre teknologier

Han understreger, at løsningen med at kombinere forsyning fra flere energikilder ser ud til at fungere, og det er derfor muligt, at der i fremtiden også kan benyttes andre vedvarende energiteknologier sammen med denne type løsning.

Nukissiorfiit vil i 2018 indhente driftsdata fra anlægget i Igaliku. Med disse data i hånden vil energiselskabet være langt mere klog på, om det vil være hensigtsmæssigt at benytte lignende løsninger andre steder i Grønland.

Sidste år var 72,4 procent af Nukissiorfiits afsætning af el og varme baseret på vedvarende energi. Målet er at man ”i videst muligt omfang” skal forsynes med energi fra vedvarende energikilder i 2030.

Tre mål

Michael Pedersen indviede anlægget i Igaliku i slutningen af juli sidste år og her ridsede energidirektøren tre mål op:

At vi i Nukissiorfiit gør Grønland grønnere

At vi i Nukisssiorfiit er parate til at se på nye muligheder og nye løsninger

At vi i Nukisssiorfiit skaber værdi ved at bringe vixen og forskellige ekspertiser i spil.