Vild forvirring om mørklægningsgardinerne

Stramningen af alkohollovgivningen, som har været forberedt i ere år, og som har undergået væsentlige forandringer under­ vejs, skaber fortsat forvirring.

Den nye alkohollov, som Inatsisartut vedtog på efterårssamlingen, træder i kraft 1. marts. Bekendtgørelsen om afskærmnin­gen af øl, vin og spiritus i butikkerne, som er sendt i høring med svarfrist 2. februar, træder i kraft 1. januar 2019.

Departementet for sundhed forklarer, at bekendtgørelsen først træder i kraft fra nytår, så alle butikker får den fornødne tid til at opfylde kravene om afskærmning og placering øl, vin og spiritus.

Men Departementet for sundhed under­streger, at loven i sin helhed skal overholdes fra 1. marts, og øl, vin og spiritus skal derfor afskærmes fra denne dato.

Loven går imidlertid ikke i detaljer om afskærmningens praktiske udformning; det sker først i bekendtgørelsen 10 måneder senere.

