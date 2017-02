Vikingerne søgte lykken i England

I 800-900-tallet var en rejse til England langt mere besværlig og farefuld end i dag.

Alligevel valgte 20-35.000 danske vikinger at rykke deres liv op med rode og drage til England.

Og migrationsbølgen til England handlede grundlæggende set om de samme ting, som får nogle immigranter til at søge mod Europa i dag – nemlig mulighederne for at skabe sig et bedre liv. Det fortæller Søren Sindbæk, som er professor MSO ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet, ifølge Videnskab.dk.

- Det var også meget de samme ting, som fik folk til at rejse til Amerika eller Australien for et par hundrede år siden. I 800-tallet var der opstået nogle nye muligheder for transport i og med, at man var begyndt at bruge sejlskibe i stort omfang. Samtidig fandt de vikinger, som drog til England for at plyndre, ud af, at de også kunne udnytte deres militære magtposition til at skaffe sig land, fortæller Søren Sindbæk.

I begyndelsen af vikingetiden var vikingernes rejser til England præget af mindre og mere usystematiske plyndringstogter. Men i sidste halvdel af 800-tallet havde de skandinaviske vikinger organiseret sig i en større hær, kendt som Den Store Hedenske Hær.

Den Store Hedenske Hør udførte mere ordnede angreb, og dens medlemmer kom hurtigt til at sætte pris på værdien af jord.

Vikingernes migrationsbølge til England skete primært i 800-900-tallet. I 1000-tallet, var bølgen af vikinger, som flyttede til England stoppet – måske fordi immigranterne fra Skandinavien ikke var super populære i deres nye hjemland.

- Man var bestemt træt af indvandringen i England omkring 1000-tallet. Der er en episode i 1002, hvor den engelske konge beordrer, at alle danskere i England skal slås ihjel, siger Søren Sindbæk.