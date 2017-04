Vikingebørn gik med store, skarpe knive

- Den var ikke gået i indskolingen i dag, siger arkæolog Henriette Lyngstrøm om de knive, der er blevet fundet i flere af vikingetidens barnegrave.

På baggrund af lignende knivfund fra blandt andet Langeland og Lejre, viser det sig nemlig, at vikingetidens små børn, helt ned til 4-års alderen, har gået rundt med skarpslebne knive i bæltet.

En opdagelse, som Henriette Lyngstrøm, der er lektor i arkæologi ved Københavns Universitet og som leder knivprojektet, selv finder »meget overraskende.

- Jeg syntes, det var lidt vildt, hvor store og skarpe knive, de helt små børn har løbet rundt med. Det var på ingen måde legetøj, siger hun.

Børn var ikke børn i vikingetiden

Knivene i børnenes grave viser desuden, at kniven har været noget, der fulgte folk helt fra barnsben og gennem hele livet, fortæller arkæologen.

- Kniven har været helt essentiel i hverdagen dengang, også for børn. Det er en spændende kontrast til, hvordan vi opfatter både knive og børn i dag. Dengang har tankegangen nok været noget a la ‘ingen kniv, intet liv’.

Opdagelsen understøtter den teori, at barndommen ikke har været opfattet som særskilt fra voksenlivet i vikingetiden.

- Det er nok for meget at kalde dem små voksne, men de har altså haft redskaber, som kniven, som var lige så store som de voksnes. Det er en indikation på, at børn har varetaget dagligdagsopgaver stort set på linje med de voksnes, siger Henriette Lyngstrøm.

Hun fortæller, at børnene formentlig har skullet snitte diverse redskaber, hente grene til hegn og dyrefoder og meget andet, hvor det har været nødvendigt at have en skarp kniv.

- Man var ikke bleg for at lade de små deltage i hverdagen. Det var en helt anden barndom dengang, siger hun.

Intereseret ikke for knive

Henriette Lyngstrøm tilføjer dog, at det stadig er svært at komme med generelle konklusioner om, hvordan barnelivet generelt var dengang, netop fordi der findes så relativt få barnegrave.

- Vi ved meget lidt om børn i fortiden, og det er et generelt problem i arkæologien, fortæller hun.

Derfor er yderligere indsigt i børnenes knivbesiddelse vigtig.

- Kniven er formentlig det mest almindelige redskab i oldtiden, men før mig havde ingen rigtig undersøgt dem. De har mildest talt været stedmoderligt behandlet i arkæologien, måske fordi de ikke ser så pæne ud og derfor ikke er lige så spændende at studere som guld og perler. Men der ligger uden tvivl en masse viden gemt i de her gamle knive, siger Henriette Lyngstrøm.