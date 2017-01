Vigtigt at Tasiilaq står sammen om at bremse selvmord

Sidste uge stod beboerne i Tasiilaq sammen i et fakkeltog efter at byen var blevet ramt af to selvmord og et drab på en uge.

Og det kan være at af de mange skridt, der skal til, for at gøre noget ved det høje antal af selvmord, vurderer sundhedsfaglig konsulent i Selvstyret, Tina Evaldsen.

- At befolkningen i Tasiilaq står sammen i den svære tid giver dem en fællesskabsfølelse der giver håb. Det er stærkt, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Mange faktorer spiller ind

Trods adskillige indsatser og handlingsplaner, så er den triste virklighed, at antallet af selvmord i landet simpelhen ikke vil falde. I årtier har det ligget omkring de 40 om året, nogle år er der lidt færre andre som i 2016 er der flere.

Tina Evaldsen vurdere, at der skal en meget bred indsats til, hvis man skal gøre sig håb om, at det bliver bedre.

- Problematikken omkring selvmord er meget kompleks, fastslår hun.

En hel stribe faktorer spiller nemlig ind, når mennesker når derud, hvor selvmord syntes at være den eneste udvej.

Overgreb i barndommen

Der er en helt klar sammenhæng mellem traumatiske oplevelser i barndommen og selvmordstanker samt selvmordforsøg senere i livet. Det dokumenterer blandt andet befolkningsundersøgelsen fra 2014.

Men selv en barsk barndom ender ikke nødvendigvis i selvmord. Helt åbenlyst kan det hjælpe bearbejde traumerne med psykologisk bistand.

- Men hvordan vi kommer til at klare os godt senere i livet, til trods for en traumatisk barndom og dårlige levevilkår, hænger i den grad også sammen med, hvordan ens boligforhold samt mulighederne for uddannelse og arbejde er, fastslår Tina Evaldsen.

Selvmord skal være uacceptabelt

Hun anser det som uhyre vigtigt, at der bliver talt mere åbent om selvmord, og især også om den smerte, som det påføre de nærmeste.

- Vi skal turde at snakke om selvmordsproblematikken for at bryde tabuet omkring det, siger Tina Evaldsen.

Og hun mener, at vi skal tale om, også når det er rigtig svært.

- At vælge selvmord som en udvej, skal vi turde sige er uacceptabel handling. Selvmord har store omkostninger for de efterladte, og at der derfor skal være end anden udvej uanset, hvor udsigtsløs en situation ser ud, siger hun.

Find det positive

Men bruddet af tabuet kan ikke stå alene, mener Tina Evaldsen. Der skal også være et lys på den anden side af de svære diskussioner og de tunge tanker.

- Fokus på det positive i livet giver os håb og energi til at fortsætte.

- Hvis vi udelukkende fokuserer på selvmord bliver det for tungt at bære, fastslår hun.

Netop det aspekt er gruppen af frivillige bag fakkeltoget i Tasiilaq også inde på. Fakkeltoget ser de kun som en begyndelse.

- Vi vil lave nogle aktiviteter, så der sker noget positivt, fastslår Anna Kûitse Kúko dagen efter fakkeltoget.