Vigtig milepæl nået for Ilulissat-lufthavn

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 22. oktober 2018 - 11:19

Med beslutningen om at godkende VVM-redegørelsen, der er det samme som en miljørapport, for en ny lufthavn i Ilulissat udestår nu kun, at politikerne får 2. og 3. behandlet loven om de nye lufthavne.

Få ændringer

I forbindelse med beslutningen om at godkende VVM-redegørelsen vil der kun blive foretaget nogle få ændringer, fremgår det af referatet fra mødet.

Der foretages redaktionelle tilpasninger i redegørelsen, bl.a. med korrekt brug af stednavne.

Naalakkersuisut bemyndiger Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Forskning til at godkende eventuelle mindre eller redaktionelle ændringer i godkendelsen inden fremsendelse af afgørelsen til Kalaallit Airports A/S

Med beslutningen, og når et flertal forventes at stemme lufthavnspakken igennem i Inatsisartut, kan processen med at finde en entreprenør, som skal anlægge banen, gå i gang.

Flertal sikret

Den nuværende mindretalskoalition har på forhånd sikret sig et flertal til lufthavnspakken via en aftale med Demokraterne.