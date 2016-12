Se TV-vært få kvalme af sælhoveder

DR3 lukker op besøgte i deres afsnit i dag Naturhistorisk Museum i Købenahvn, hvor museets sæl- og hvalspecialist Morten Tange Olsen netop har fået sendt en kasse med sælhoveder fra Grønland.

Nærmere bestemt er der tale om ringsæler, hvor Morten Tange Olsen skal undersøge, hvor mange underarter der findes. Til det formål skal sælhovederne tøes op og kød, sener med mere skal fjernes.

Du kan se indslaget her

Men både lugten og udseenet er ved at blive for meget for DRs vært, som i slutningen erklærer, at han har kvalme.

Det hjælper heller ikke meget på hans velbefindende da Morten Tange Olsen undervejs erklærer:

- Vi kan da prøve at poppe øjnene ud.

Det kan tænkes, at DR skulle have sendte en grønlandsk tv-vært i stedet for.