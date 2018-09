Video: Oplev smukke Prins Christian Sund

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 20. september 2018 - 13:09

Rúni Djurhuus kommer fra Færøerne og befinder sig om bord på trawleren “Enniberg”, der i går sejlede igennem Prins Christian Sund i det mest smukke og klare vejr.

Han var så imponeret over det smukke landskab, at han måtte filme det. Han har tilbudt Sermitsiaq.AGs læsere at få del i oplevelsen.

Du kan se videoen herunder:

Om Prins Christians Sund

Ligger øst for Grønlands sydspids Kap Farvel og strækker sig 100 km, fra Danmarksstrædet i øst til Davisstrædet i vest.

Sundet er opkaldt efter prins Christian Frederik (senere Christian 8.

Tidevandsstrømmen i det lange og smalle farvand er så kraftig, at mindre både kun kan passere ved ebbe (faldende vandstand).

Sundet er et panorama med høje spidse fjelde, gletsjere, isbjerge og et naturfarvespil, man sent vil glemme.

Kilde: Wikipedia