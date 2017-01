Canadiere mindes ofre for moské-skyderi

Den canadiske premiereminister mindes sammen med tusindvis af canadiere i Quebec de seks personer, der natten til mandag dansk tid blev dræbt i et skyderi i en moské i byen.

Samtidig bliver der holdt andre mindehøjtidligheder over hele landet.

Det står nu klart, at politiet nu kun mistænker en enkelt person for at stå bag. De har i går sigtet en 27-årig fransk-canadisk mand for seks tilfælde af drab samt fem tilfælde af drabsforsøg efter et skyderiet i moskéen søndag aften.

Den unge mand studerer statskundskab på Université Laval og er kendt for sine nationalistiske holdninger.

Det oplyser politiet ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ifølge en talskvinde for canadisk politi ventes der at komme flere sigtelser i sagen, herunder terrorrelaterede anklager.

- Vi håber at kunne indsamle beviser, således at vi kan udvide anklageskriftet med sigtelser om terrorisme og trusler mod den nationale sikkerhed, tsiger talskvinden på et pressemøde.

Lokale medier skriver ifølge AFP, at den sigtede tidligere har udtrykt sin beundring for den amerikanske republikanske præsident, Donald Trump, samt sin støtte til den højreorienterede franske politiker Marine Le Pen.

Seks personer blev skudt og dræbt i angrebet. Otte andre blev såret, hvoraf fem fortsat er i kritisk tilstand.

Politiet har endnu ikke oplyst noget om motivet bag angrebet.

- Myndighederne mener, at der er tale om en ensom ulv, siger en unavngiven kilde tæt på efterforskningen ifølge Reuters.

