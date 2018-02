Video: - Det var virkelig fedt

Det slog på ingen måde Laila Friis-Salling ud, at det ikke lykkedes hende at gå videre til finalen i halfpipe. Kun de 12 bedste ud af de 24 deltagere går videre. Og med en placering som nummer 23 var det ikke inden for rækkevidde. Alligevel strålede OL-debutanten som en sol, både første og andet gennemløb.

- Det var virkelig, virkelig fedt, siger hun efter løbet til DR.

Hendes første gennemløb var lidt for langsomt, så det lykkedes hende ikke at få nok luft under sine ski. I andet løb fik hun bedre fart på, men styrter så på et en sine spins. Dermed kunne hun ikke forbedre sine point fra første løb. OL-debutten kostede alligevel lidt nerver.

- Jeg ryster lidt, stadigvæk. Hold kæft jeg var nervøs deroppe - og er det stadigvæk.

- Jeg ved ikke hvorfor. Jeg ved bare, mine forældre sidder deroppe og alle kigger. Jeg ved det ikke, men det var en dejlig oplevelse, Laila Friis-Salling til DR.

Du kan se videoen med hendes løb her. (3:05 inde i klippet)

