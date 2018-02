Video: Det er også de triste dage. Overgrebsdage!

- Der de dage, der er gode. Sådan starter den første video i Nakuusas omfattende kampagne mod seksuelle overgreb.

Efter at have beskrevet de glade og livsgivende dage vender stemningen.

- Der er også de triste dage .....

- Overgrebsdage!

I et klart og tydeligt sprog fortæller klippet om modsætningen mellem de gode og de triste dag. Og det med det klare sprog er netop en central pointe i hele kampagnen.

- Det handler om, at vi skal have et sprog til at tale om det tunge emne, som seksuelle overgreb er, siger projektleder i Nakuusa, Najaaraq Møller til Sermitsiaq.AG.

Pointen i klippet er naturligvis, at overgrebsdagene skal forhindres.

