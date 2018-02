Video: Lyt og vis medfølelse hvis et barn fortæller om overgreb

Kampagnen Ullut Tamaasa fortæller, hvordan vi alle kan være med til at gøre det til en bedre dag, ved at gøre vores bidrag til at forhindre overgreb.

Men hvad skal man egentlig gøre, hvis et barn betror sig til en. Den seneste video fra Nakuusa giver en række råd om dette:

Lyt og vis medfølelse

Mange, der har oplevet overgreb, kan føle skam og være bange for, at det er deres egen skyld. Fortæl at det ALDRIG er barnets skyld.

Bevar roen og afbryd ikke.

Spørg ikke ind til detaljer - du skal bare lytte. Ikke være behandler.

Tag det ikke personligt, hvis du bliver afvist, når du vil hjælpe.

Fortæl, at du bringer din viden videre, så barnet eller den unge kan få hjælp. Hold fast i at overgrebet skal meldes til myndighederne. Du hjælper IKKE barnet ved at holde det hemmeligt.

Hvis overgrebet lige er sket, skal du kontakte politiet, som kan fortælle dig, hvordan du skal forholde dig.

På din kommunes hjemmeside kan du se, hvor du skal henvende dig, hvis du har er bekymret for et barn. Du kan også kontakte kommunerne telefonisk.

