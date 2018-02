Video: - Nu føler jeg mig klar

Martin Møller føler sig klar til de 15 kilometer fri, som han skal løbe på torsdag.

Det forklarer han i den video, som du kan se nedenfor.

24 februar gælder det så den disciplin, hvor han har største forhåbninger om et godt resultat: 50 kilometer klassisk.

Her fortæller han også om forskellen på at være i Sochi og på at være i Pyeongchang. Blandt andet bor han nu sammen med flere forskellige atleter, hvor han i Sochi hovedsagligt mødte andre langrendsløbere.