Video: Derfor er Danmark i selskab med Rusland

Tv-journalist og ekspert i arktiske forhold, Martin Breum, forklarer på video, som du kan afspille i bunden af denne artikel, hvorfor der er så stor interesse for mødet i Arkhangelsk i Rusland.

Udenrigsminister Anders Samuelsen deltager på Danmark og Rigsfællesskabets vegne.

Specialkonsulent Mira Kleist fra Udenrigsdirektoratet forklarer i en anden video såvel på dansk som grønlandsk, hvordan Grønland er repræsenteret på konferencen.

Udenrigsminister Anders Samuelsens tale i sin helhed:

Deres Excellencer, mine damer og herrer:

Her i Arkhangelsk ser vi virkelig de nye realiteter og potentialer i Arktis: Nordvestpassagen og Nordøstpassagen er ved at åbne op som potentielle alternative transportkorridorer, der kan reducere afstanden for forsendelser fra det nordøstlige Asien til Europa. I denne travle havneby får man en fornemmelse for de fremtidige perspektiver med øget skibstrafik som de nordlige søruter åbner op for. Tak for det til vores russiske værter.

Den arktiske region indeholder store potentialer. Men også store udfordringer og risici.

Derfor er vores holdning, at vi skal sikre økonomisk udvikling til gavn for de arktiske folk. Men på samme tid må vi beskytte det skrøbelige økosystem i Arktis. Og gøre det i tæt samarbejde med hinanden.

Udvikling af Arktis er ikke en opgave begrænset til de arktiske stater. Verden - både hvad angår stater, virksomheder og organisationer - opfordres til at deltage i de muligheder og partnerskaber, der viser sig. Og dermed bidrage til en bæredygtig og miljøvenlig udvikling i samråd med de lokale samfund - og på en måde, der gavner befolkningerne i Arktis. Kongeriget understøtter indsatser til fremme af investeringer og det private erhvervslivs deltagelse i udviklingen af regionen.

Investeringer i infrastruktur er afgørende for en vellykket og bæredygtig økonomisk udvikling. Transportforbindelser vedbliver at være en hovedprioritet for os i vores bestræbelser på at realisere regionens potentialer. Og overvinde de digitale afstande på den mest lovende, omkostningseffektive og miljøvenlige måde. Kongeriget sætter stort pris på den fortsatte fokusering på de arktiske digitaliseringsmuligheder.

For at investeringer kan lykkedes, har vi brug for andre rammebetingelser: En region med lavspænding og en samarbejdende styreform, vi kan arbejde med. En fredelige og sikker udvikling af Arktis er kun mulig, hvis regionen fortsat forvaltes med udgangspunkt i internationale retsprincipper. Og vi har opnået dette på trods af vores forskelligheder på andre områder.

Ilulissat-erklæringen er en milepæl i denne henseende. Næste år vil markere 10-året for erklæringen, hvori de fem arktiske kyststater har forpligtet sig til at kontrollere Arktis ansvarligt og løse mulige tvister gennem internationale love og ved fredelige midler.

Lige så vigtigt er Arktisk Råd, som gennem sine mere end 20 års eksistens har manifesteret sig som det vigtigste forum for samarbejde i Arktis. De juridisk bindende eftersøgnings- og redningsaktioner samt oliespildsaftaler er fremtrædende eksempler på Rådets betydning og relevans også som et forum for beslutningsprocesser.

Lad mig nævne to eksempler mere: De Forenede Nationers konvention om havret (UNCLOS) og kontinentalsoklen. Her pågår en bilateral, konstruktiv dialog mellem Kongeriget og Rusland samt andre arktiske stater. Grundet den øgede aktivitet i Arktis ser alle arktiske stater behovet for at øge deres beredskab. Og ja, der er stigning i militære tilstedeværelse i Arktis. Kongeriget har også øget sin tilstedeværelse, ikke mindst for at hjælpe med den brede vifte af civile opgaver i regionen med hensyn til eftersøgning- og redningsaktioner og miljøovervågning. Det er afgørende, at

enhver opbygning af militær kapacitet foregår i overensstemmelse med de aftaler, der er indgået blandt de arktiske stater. Med andre ord: At problemer bliver håndteret på fredelig vis og inden for rammerne af internationale love. Alle stater bør stræbe efter at undgå enhver handling, der kan opfattes som konfliktskabende og konfronterende.

Jeg tror, at vi har opnået dette, og at vi kan fortsætte med at værne om det. Denne konference er et vigtigt bidrag i den henseende og Kongeriget vil fortsat bidrage til denne vigtige udvikling. Meget er på spil – sikkerhed og økonomisk udvikling for de arktiske folk, den private sektors deltagelse og det skrøbelige klima.

Tak.