Viden om Grønland i åbent samråd

I den danske finanslov for 2018 er der afsat 500.000 kroner til en undersøgelse af danske unges kendskab til Grønland, hvor undersøgelsen af de unge danske elevers viden om Grønland skal igangsættes i løbet af efteråret 2018.

Og i dag, onsdag, mødtes undervisningsminister Merete Riisager (LA) og folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA) for at diskutere danske elevers viden om Grønland, og hvordan vidensniveauet kan hæves.

- Undersøgelsens resultater bør bruges til en målrettet og strategisk indsats for at hæve vidensniveauet om Grønland blandt danske skoleelever, siger Inuit Ataqatigiits folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen, og fortsætter:

- Det er vigtigt at vi forebygger fordomme om Grønland ved at informere og oplyse - her er danske unge helt afgørende. Den 1. marts følges der op med et åbent folketingssamråd med undervisningsminister Merete Riisager og uddannelses- og forskningsminister Søren Pind, hvor fokus blandt andet vil være, hvordan regeringen kan sikre mere viden om Grønland i Danmark.

