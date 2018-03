Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 28. februar 2018 - 12:21

- Selvfølgelig har det været en svær øvelse. Men de ansatte har taget rygeforbuddet godt imod. Der har været få reaktioner på det.

Det siger vicekommunaldirektør i Kommune Kujalleq Carsten Hansen til Sermitsiaq.AG om rygeforbuddet for kommunalansatte i kommunen.

Rygeforbuddet gælder for alle kommunalmedarbejderne i Kommune Kujalleq, ansatte i folkeskoler, daginstitutioner, plejehjem og fritidsklubber.

LÆS OGSÅ: Rygning: 'Forbuddet er i strid mod menneskerettighederne'

Ingen advarsler - endnu

Carsten Hansen oplyser, at kommunen har holdt informationsmøder og tilbudt rygestopkursus.

- Når vi møder nogen ansatte der ryger eller lugte, at de har røget, så siger vi til de pågældende, at der altså er rygeforbud under arbejdstiden. Når der er gået en tid, så vil vi begynde at håndhæve det med advarsler, siger Carsten Hansen, der samtidigt oplyser, at der ikke er blevet givet advarsler til ansatte endnu.

Han påpeger, at der har været flere positive historier end negative historier, efter rygeforbuddet trådte i kraft.

Læs: Forslag om at ophæve rygeforbuddet i Kommune Kujalleq

- Vi er stolt af, at vi går forrest med sundt miljø i arbejdspladserne. Det er et godt signal til alle mennesker. For eksempel har nogen ansatte helt holdt op med at ryge, og vi har også fået vide, at de nu har det bedre, fordi de ikke ryger så mange cigaretter længere om dagen, lyder det fra Carsten Hansen.

Kommunalbestyrelsesmedlem Bentiaraq Ottosen (A) har fremstillet et forslag om at ophæve rygeforbuddet i Kommune Kujalleq. Det bliver debatteret i morgen, torsdag.