Viceborgmester: Byudviklingen vil også gavne andre byer

Kommuneqarfik Sermersooq præsenterede tirsdag den ambitiøse byudviklingsplan i Nuuk.

Den kommende bydel, Siorarsiorfik, blev blandt andet præsenteret.

Men det er ikke kun Nuuk, der vil nyde godt af det nye byudviklingsprojekt i hovedstaden, siger 1. viceborgmester i kommunene, Justus Hansen (D).

Læs: Tunnel skal forbinde ny bydel med Nuuk

Fordele for andre byer

Han ser fordele for hele kommunen følge med byudviklingen i Nuuk.

- Der er stor interesse fra private for at investere i Nuuk. Dermed er det muligt at bruge flere offentlige midler i byerne uden for Nuuk. Hvis Kommuneqarfik Sermersooq selv skulle stå for at bygge skoler og daginstitutioner i Nuuk, ville det kræve hele anlægsbudgettet i seks til syv år, skriver han i en pressemeddelelse.

- Ved at sprede den investering ud over en længere periode, bliver det muligt at løfte hele kommunen på en gang i kraft af frigivelse af økonomi og medarbejderressourcer, fremhæver Justus Hansen.

Læs: Største boligplan i Grønlands historie skudt i gang

Stærk hovedstad

Til dagligt bor han i Tasiilaq, og når han kigger fra øst mod vest i hovedstadskommunen, så ser han en tæt forbindelse mellem at have en stærk hovedstad og en stærk kommune uden for Nuuk.

- Det er vigtigt for hele landet, at vi har en stærk hovedstad. Og en stærk hovedby i Kommuneqarfik Sermersooq er vigtig for resten af kommunen. De største skatteindtægter kommer fra Nuuk, hvilket gør det muligt at yde god offentlig service i hele kommunen. På samme tid er det væsentligt, at vi politikere giver borgerne valgfrihed. Det gør vi blandt andet ved at bygge boliger, så borgerne selv kan vælge, hvor de vil bo, lyder det fra Justus Hansen.

Læs også:

Se hvordan Nationalgalleriet skal se ud

Verdensberømt arkitekt har tegnet arktisk stadion