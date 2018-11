Verdens første genredigerede babyer kan være blevet født

Videnskab.dk Tirsdag, 27. november 2018 - 09:12

Verdens første babyer kan være blevet født, efter de fik redigeret deres gener, mens de stadig var fostre.

Sådan lyder meldingen i hvert fald fra He Jiankui, der er forsker ved Southern University of Science and Technology i Shenzhen, rapporterer det amerikanske nyhedsbureau AP. Det skriver Videnskab.dk.

- Jeg føler et stærkt ansvar for, at det ikke bare skal være det første tilfælde, men også blive et eksempel på, hvad der kan lade sig gøre. Samfundet må afgøre, hvad der skal ske herfra, siger He Jiankui ifølge AP.

Det kinesiske universitet har siden sendt en pressemeddelelse ud, hvor det lydert, at He Jiankui har været på ulønnet orlov siden februar, og at universitetet intet kendte til projektet, som bliver kaldt et alvorligt brud på etiske regler.

Ifølge He Jiankui har han redigeret i gener på fostre, der blev skabt ved kunstig befrugtning og siden er blevet født som tvillinger.

Formålet skulle være at pille ved et gen kaldet CCR5 for at forhindre, at børnene kan blive inficeret med HIV senere i livet; altså lave en slags AIDS-vaccine, som forskerne selv har kaldt metoden over for de barnløse forældre, som har deltaget i forsøget.

Hvis børnene rent faktisk lever, er det første gang, forskere har lavet ændringer på menneskelige fostre, som er endt med at blive født.

Rasmus O. Bak forsker selv i genredigeringsværktøjet CRISPR/Cas9, som den kinesiske forsker hævder at have brugt til at redigere børnenes gener.

Han kan kun huske at have set en håndfuld studier, hvor CRISPR er blevet brugt til at lave genredigering i befrugtede æg.

- Teknisk set vil jeg mene, at det er alt, alt for tidligt at begynde både at implantere og lade graviditeter udmunde i børn, lyder den umiddelbare kommentar fra Rasmus O. Bak til Videnskab.dk.

Etisk er det lige så overraskende og sandsynligvis også uovervejet, hvis forskerne virkelig har skabt et sæt genredigerede tvillinger, som de påstår.

Tidligere forsøg med CRISPR på mennesker er foregået i voksne, hvor de genetiske ændringer ikke bliver nedarvet til de næste mennesker.

Det kinesiske forsøg med genredigering i et foster kan netop nedarves og derfor ende med at sætte sig spor ned gennem generationer. Det kan i værste fald også påvirke en række andre egenskaber i mennesket, som forskerne slet ikke har overblik over endnu.

- Det virker, som om man har gjort det bare for at vise, at man kunne gøre det. Som et kapløb om at komme først, selvom jeg oplever en bred konsensus i videnskabelige kredse om, at dette emne er alt for vigtigt til at kaste sig hovedkulds ud i, funderer Rasmus O. Bak.

- Foruden manglen på tekniske og etiske overvejelser forarges jeg meget over hemmelighedskræmmeriet, tilføjer Rasmus O. Bak, lektor på Aarhus Institute of Advanced Studies og Institut for Biomedicin ved Aarhus Universitet.

