Verdens dyreste maleri dukker op i den arabiske verden

"Salvator Mundi", det berømte maleri af Jesus malet af Leonardo da Vinci, er på vej til at blive udstillet i Abu Dhabi, efter det i sidste måned blev solgt på en auktion for 2,84 milliarder kroner.

Ifølge medier i den arabiske verden er det en forholdsvis ukendt saudiarabisk prins, som er den velhavende køber.

Billedet skal udstilles på Louvre Abu Dhabi, det første museum til at bære Louvre-navnet uden for Frankrig.

- Da Vincis "Salvator Mundi" kommer til Louvre AbuDhabi, skriver museet i et tweet, der er udsendt på arabisk, engelsk og fransk.

Sammen med tweetet er et billede af det 500 år gamle maleri. Men der nævnes intet om, hvem ejeren er.

Auktionshuset Christie har været tavs som graven om, hvem det var, som bød så højt på maleriet under auktionen i New York.

New York Times omtaler onsdag dokumenter, som ifølge avisen identificerer ejeren som den saudiske prins Bader bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan al-Saudi.

Hans land forbyder i øvrigt, at man tilbeder Jesus eller nogen anden religion. Kun islam har en plads i det saudiske samfund.

Prins Bader har aldrig tidligere været kendt som en kunstsamler. Men han er ven og tæt allieret med den magtfulde saudiske kronprins, Mohammed bil Salman, skriver avisen.

Den pris, som Da Vincis maleri indbragte i New York, er den højeste for et maleri nogensinde.