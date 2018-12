Venture-lån: Mobil-idé får et skub fremad

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 04. december 2018 - 08:20

Det er den grønlandske it-virksomhed Attavik, som har fået en vigtig blåstempling fra Greenland Venture, som gør det langt lettere for virksomheden at hente yderligere kapital fra andre investorer.

Sammenkædning af mobiler

Ideen bag mobilproduktet er, at Attavik-løsningen kan skabe mobil- og internetforbindelse ved at kæde mobiltelefoner sammen i netværk, så de bruger hinanden som antenner til videre forbindelse i områder med dårlig eller ingen dækning.

Det er Poul og Jeanne Holm fra Nuuk, der har grundlagt Attavik, og som for fire år siden fik patenteret systemet i USA.

Vil angribe USA

- Vi har en forventning om at komme ud i butikkerne på det amerikanske marked i 2019, oplyser Poul Holm til Sermitsiaq.AG.

Han fortæller, at det er meget vigtigt for selskabet, at Greenland Venture nu har tilkendegivet, at man vil yde konvertible lån, da det letter ansøgningsprocessen over for andre investorer.

Behov for 15 millioner kroner

- Vi søger midler i Danmark, men også EU, oplyser Poul Holm, der vurderer, at selskabet samlet set skal have rejst 15 millioner kroner for at realisere den amerikanske drøm.

Med Greenland Ventures støtte er der nu sikret arbejdsro i virksomheden, oplyser grundlæggeren af Attavik.

Første investering i tech

Ifølge en fælles pressemeddelelse fra Attavik og Greenland venture er det første gang, at der investeres i et tech-selskab i Grønland.

Investment manager Per Buhl Olsen siger:

- Vi investerer i en idé og et produkt med et stort potentiale: Det er en risikovillig investering, men det er netop formålet med venture: At investere i noget, som stadig har en lang rejse foran sig, men som også har mulighed for at blive stort, siger han og tilføjer:

Teknik på forkant

- Attavik er grønlandsk teknik på forkant, som vi tror kan finde store, internationale kunder.