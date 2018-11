Der ventes dom i Birna-sagen i morgen

Walter Turnowsky Torsdag, 22. november 2018 - 08:34

I morgen, fredag ventes der at falde dom i sagen mod Thomas Møller Olsen ved landsretten i Reykjavik. Der er nemlig normalt en frist på fire uger til behandling af sager ved den de islandske domstole.

Ved kredsretten blev han idømt 19 års fængsel for drabet på den 20-årige Birna Brjánsdóttir i september sidste år. Thomas Møller Olsen fastholdt dog sin uskyld og ankede dommen.

Hans forsvarer, Björgvin Jónsson har under ankesagen arbejdet på at så tvivl om politiets beviser.

- Politiets teori om, hvordan drabet foregik, hænger ikke sammen, siger han til Sermitsiaq.AG.

Björgvin Jónsson peger blandt andet på, at der ikke blev fundet blod på rattet og gearstangen i den røde Kia, som Birna Brjánsdóttir, Thomas Møller Olsen og et yderligere besætningsmedlem befandt sig i. Da det var Thomas Møller Olsen, der kørte bilen, mener forsvareren, at der burde have været spor, hvis det var ham, der angreb den unge kvinde.

Det har således været forsvarets strategi at pege på, at det lige så vel kunne have været det andet besætningsmedlem, der angreb Birna.

Den unge kvinde blev efter angrebet kørt til en elv, som hun blev smidt og druknede. Herfra drev hun til havs. Også her sår forsvareren tvivl om, hvorvidt hans klient kan stå bag dette. Dels er vejen derud ikke særlig kendt og dels mener han ikke, at det passer med de kørte kilometer.

Anklager Sigrid Friðjónsdóttir fortalte under retsmødet 29. oktober, at hun mener at beviserne entydigt peger mod Thomas Møller Olsen. Hun betegnede hans forsøg på at kaste skylden på det andet besætningsmedlem som utroværdig.

Björgvin Jónsson fortæller, at han vil gå efter en mildere dom, hvis Thomas Møller Olsen skulle blive kendt skyldig. Han mener, at hans klient højst er medskyldig uden aktivt at medvirke til angrebet og det efterfølgende drab.