Venstre beklager skatteministers grønlænder-udtalelse

Venstres gruppeformand, Søren Gade, beklager nu skatteminister Karsten Lauritzens (V) udtalelser om det grønlandske medlem af Folketinget Aleqa Hammond på vegne af sit parti. Det skriver KNR.

Ministeren havde ved en nytårskur udtalt, at regeringen havde "købt en grønlænder" med henvisning til dens aftale med Hammond om, at hun i december blev udnævnt som formand for Grønlandsudvalget.

Til gengæld lovede Hammond ikke at bringe den borgerlige trekløverregering i mindretal i Folketinget.

Siden har Karsten Lauritzen beklaget sin udtalelse, der blev mødt af kritik.

Og nu følger Venstres gruppeformand altså trop.

- Det er ikke en ordentlig måde at omtale hverken Aleqa Hammond, det grønlandske folk eller nogen andre på, skriver Søren Gade i en mail til KNR.

- Jeg ved, at Karsten Lauritzen også er rigtig ked af sin udtalelse og har mødtes med Aleqa Hammond for at undskylde personligt. Vi håber, at vi nu kan se fremad og fortsætte det gode og tillidsfulde samarbejde med Aleqa Hammond, skriver Søren Gade.

Grønlandske Aleqa Hammond har været involveret i flere sager om misbrug af offentlige midler.

I april 2013 blev hun landsstyreformand i Grønland. Hun måtte dog trække sig fra posten i september 2014. Det var, efter at det var kommet frem, at hun havde brugt mere end 100.000 offentlige kroner til privat forbrug.

Og i august sidste år blev Hammond smidt ud af det socialdemokratiske parti Siumut efter misbrug af Folketingets kreditkort.

Til skatteministerens udtalelser sagde hun selv til DR Nyheder:

- Jeg vil kun sige, at det er vel sådan, han taler. Det er vel sådan en betegnelse, han bruger om os grønlændere. At man køber sådan en.

- Godt nok er dansk ikke mit modersmål, men jeg tror alligevel, at jeg kan et mere civiliseret dansk end ham. Det er sagt med et smil, siger hun.

