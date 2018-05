Venedig: Isfjordscenter på Biennalen

Redaktionen Onsdag, 23. maj 2018 - 14:55

Den danske arkitekt er blevet tildelt hele 200 kvadratmeter på Biennalen, hvor de besøgende skal få en oplevelse af den rå grønlandske natur.

Om Isfjordscenteret I 2004 blev Isfjorden ved Ilulissat optaget på UNESCO's verdensarvsliste pga. sine unikke glaciologiske forhold og attraktive natur. Ilulissat Isfjordscenter åbner dørene i efteråret 2020, og der forventes 25.000 besøgende årligt. Grønlands Selvstyre, Avannaata Kommunia og Realdania indgik i 2015 partnerskabsaftalen om etableringen. Bygningen er udformet som en vredet stål- og træstruktur, der veksler mellem ude og inde. Konstruktionen slynger sig som en bro hen over det rå terræn. Svævende bevæger den sig i en bue ud over kanten af Sermermiutdalen og giver en uforstyrret udsigt over dalen og Isfjorden. Tagdækket er en promenade, der naturligt forlænger områdets vandreruter. Samtidig fungerer det som samlingspunkt, udsigtsplatform og uformelt opholdsområde.

Dansk arkitektur oplever kronede år og anerkendes som en del af arkitekturens verdenselite. I disse dage bliver det understreget, når den danske arkitekt Dorte Mandrup åbner sin store udstilling på The International Architecture Exhibition of La Biennale di Venezia - i daglig tale; den Internationale Biennale for Arkitektur i Venedig, fremgår det af en pressemeddelelse.

Med åbningen af årets udstilling er det samtidig offentliggjort, at det bliver Dorte Mandrups projekt Isfjordscenteret i Ilulissat på Grønlands vestkyst, der er udstillingens inspirationskilde. Isfjordscenteret er beliggende på kanten af den UNESCO-beskyttede Isfjord og skal formidle den vigtige dagsorden om klimaforandringernes omfattende konsekvenser.

Stor anerkendelse

Med Biennalens invitation til at udstille på hovedudstillingen modtager Dorte Mandrup en af de største anerkendelser, som arkitekter kan få. Og at det netop er Isfjordscenteret, der skal udstilles, har stor betydning for Dorte Mandrup selv:

Isbjordfscenter Dorte Mandrup Arkitekter

- Isfjordscenteret i Grønland har en særlig plads i mit hjerte - det er et 'once in a lifetime'-projekt for os at tegne. Man skal have en vis ydmyghed over for, at man sætter en bygning i en så storslået natur, der skal formidle noget så vigtigt som klimaforandringer og tiltrække flere turister til området siger Dorte Mandrup.

En af de største udstillinger

Udstillingen i Venedig er en af de mest omfattende udstillinger under Biennalen. Udstillingen vil blandt andet bestå af en abstrakt 1:12 model af Isfjordscenteret placeret i en stor lys- og lydinstallation, som skal give den besøgende et indtryk af de helt særlige forhold i Grønland.

Isbjordscenteret ved Ilulissat Dorte Mandrup Arkitekter

