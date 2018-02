Ven om prins Henrik: I kan godt regne ud, den er gal

Opdateret 7.02

Prins Henriks nære ven, modeskaberen Erik Brandt kan ikke selv besøge prinsen på hospitalet. Det er kun den nærmeste familie der er hos ham. Det skriver Ekstra Bladet.

- Jeg har ikke snakket med ham, men I kan jo godt læse indenad. Når kronprinsen tager hjem fra olympiaden, så kan I godt regne ud, at den er gal, siger Erik Brandt til Ekstra Bladet

- Det er ikke godt.

Kronprins Frederik har kun en gang tidligere afbrudt en officiel rejse på grund af et familieanliggende. Det var da dronning Ingrid blev meldt alvorligt syg og døde dagen efter.

- Når Kronprinsen kommer hjem før tid, så er det et forvarsel om, at det kan ende med, at Prins Henrik dør inden for kort tid. Det er et tegn på, at situationen er meget alvorlig, når han gør det, siger kongehusekspert Søren Jakobsen til BT.

Prins Henriks tilstand forværret: Kronprinsen flyver hjem