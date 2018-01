Veluddannede unge forsvinder fra landet

Der sker en regulær ‘brain drain’, et tab af unge veluddannede fra Grønland.

Økonomisk Råd analyserede i 2013 ind- og udvandringen fra Grønland nærmere. Og konklusionerne er entydige: Dem der udvandrer er højere uddannet end gennemsnittet. Samtidig er det svært at lokke de unge hjem igen efter endt uddannelse i Danmark.

LÆS OGSÅ: - Der er så mange der flytter - står det virkelig så skidt til i landet?

- Analysen viser også, at det store flertal af grønlandskfødte personer i den erhvervsaktive alder i Danmark har et relativ højt uddannelsesniveau – sammenlignet med uddannelsesniveauet i Grønland – og har samme store tilknytning til at arbejdsmarkedet som danskere generelt, står der i rapporten.

Veluddannede vender ikke hjem

Nu er det ikke i sig selv et problem, at mange flytter, hvis de blot flytter tilbage igen efter nogle år i Danmark. Især hvis de unge tager ud og får en uddannelse, ville det være en stor gevinst for landet, hvis de vender hjem. Men netop her kniber det. En stor del finder arbejde i Danmark.

- Det er en betydelig samfundsmæssig ressource, der har valgt at leve i Danmark mere permanent, skriver Økonomisk Råd.

LÆS OGSÅ: Inga Dora: - Jeg tog et aktivt valg om at flytte tilbage

Analysen viser også, at hvis folk først har boet fire år i Danmark, så er sandsynligheden for at de vender hjem ganske lille.

Udvikling vendt på Færøerne

Det tænkevækkende er, at det ikke behøves at forholde sig på den måde. Færøerne har ligeledes en stor udvandring til Danmark, men her lykkedes det i langt højere grad at trække de veluddannede unge hjem igen. Sådan har det ikke altid været, men øget økonomisk aktivitet og forbedrede levevilkår vendte udviklingen.

LÆS OGSÅ: - Flyttet fra Nuuk og kommer helt sikkert aldrig hjem igen

Økonomisk Råd konkluderer derfor, at der skal gang i den økonomiske udvikling, hvis de veluddannede unge skal lokkes hjem.

- Det store niveau for nettoudvandring skal ses som et symptom på en ikke selvbærende økonomi og ikke en årsag hertil. Reformer og initiativer til skabelse af en selvbærende økonomi vil også på sigt kunne forventes at ændre vandringsmønstrene.

Der skal tages det forbehold, at analysen er nogle år gammel, og tingene derfor kan have ændret sig. Som vi tidligere har fortalt så er nettoudvanringen fra Grønland dog fortsat uforandret høj.

LÆS OGSÅ: 4.000 grønlændere rejser i løbet af 20 år