Vellykket eftersøgning: Manglende positionsrapport førte til eftersøgning

Redaktionen Tirsdag, 03. juli 2018 - 16:59

Søndag aften blev Luftgruppe Vest sendt til en eftersøgning af et norsk sejlskib.

Det skriver Arktisk Kommando på sin facebook-side.

Ifølge Arktisk Kommando blev eftersøgningen iværksat, da Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) ved Arktisk Kommando ikke havde modtaget positionsrapport fra sejlskibet i de foregående otte timer.

Om positionsrapport: Skib på rejse til eller fra grønlandske farvande, og som befinder sig inden for Grønlands kontinentale sokkel eller den eksklusive økonomiske zone skal afgive meldinger til Arktisk Kommando.

Meldingerne skal gives for hvert sjette time.

Hvis en melding fra et skib udebliver, og det ikke er muligt at etablere forbindelse med skibet, påhviler det Arktisk Kommando at iværksætte eftersøgning af skibet.

Lokaliseret efter 16 minutter

Søndag aften ankom klokken 21:04 Luftgruppe Vest fra Kangerlussuaq til Nanortalik, hvorefter eftersøgning gik i gang fra byen og mod sejlskibets senest angivne position.

- Efter 16 minutters eftersøgning blev sejlskibet lokaliseret cirka 100 kilometer sydvest for Nanortalik. Meldingen fra sejlskibet var, at alt var vel ombord, men at de havde haft problemer med at sende deres position til JRCC, skriver Arktisk Kommando.

Arktisk Kommando meddeler desuden, at der udover indsættelsen af Luftgruppe Vest, at SEAHAWK helikopteren på inspektionsskibet Hvidbjørnen samt Air Greenlands Bell helikopter blev alarmeret, så de kunne være klar til at blive indsat.