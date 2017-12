Velbesøgt julemarked i Kangerlussuaq

Søndag holdte Qeqqata Kommunia julemarked for borgerne i Kangerlussuaq.

Ud over boder med forskelligt julegodter og pynt, var der forskellige optrædender. Børnehaven sang ”Sankta Lucia” og hovednavnene Jonas Fleischer og Marie Mathiassen (Maalia) underholdte til stor fornøjelse for store og små. Der blev sunget diverse grønlandske julesange og børnene dansede om juletræ. Børnene legede og forældrene kunne hygge med kaffe, the og julekager.

Derudover var der kåring af årets bygdeborger. Der var tre norminerede, men da bygdebestyrelsen fandt alle tre lige relevante, blev alle tre kåret som årets bygdeborger. Tage Johansen blev kåret for sin indsats med at træne de unge drenge i fodbold gennem flere år og Eggert Gudmundson og Phillipe Trottier for deres indsats for at introducere skak for de unge i bygden, samt deres elektronikhold for unge, som er ved at lave en scoretavle til hallen i Kangerlussuaq.

Efter juletræsdans blev der traditionen tro sunget ”Guuterput” og til sidst var der fælles billede med bygdens børn og unge sammen med Jonas og Maalia. Mellem 200-250 mennesker besøgte hallen. Alle borgerne var enige om, at det var godt, at julemarked igen skal blive en tradition i Kangerlussuaq.

Det var bygdebestyrelsen og forebyggelseskoordinator Lisa Lange samt fritidsleder Bent Vetterlain, som organiserede arrangementet.