Vejrudsigter fra 900 steder i Grønland

Det bliver nu muligt at få en lokal vejrudsigt fra langt flere steder i Grønland end hidtil. Hele 900 steder vil man fremover kunne få en vejrudsigt fra. I dag er det 45.

Det sker i forbindelse med at DMI i går lancerede en ny udgave af sin hjemmeside. Udover at der bliver langt flere steder i både Grønland og resten af kongeriget med lokale vejrudsigter, så bliver der også bedre muligheder for løbende at følge med i vejret.

- DMI har undersøgt, hvilke behov og ønsker borgerne i rigsfællesskabet har, når de tjekker vejret. Undersøgelsen viser, at borgerne efterspørger et design, der skal gøre det nemt at følge med i vejrudviklingen time for time de mange forskellige steder i Danmark, Grønland og på Færøerne, hedder det i en pressemeddelelse.

Hjemmesiden er endnu ikke helt færdigudviklet, men skal rettes til efter input fra brugerne. Den kan findes under beta.dmi.dk. Siden ventes at være færdig næste sommer.

- Vi er stolte af at kunne præsentere denne smagsprøve på det kommende dmi.dk. Vi har arbejdet på, at sitet kan give den bedste service i hverdagen. Som myndighed vil vi gerne tættere på borgere og virksomheder, så alle oplever, at de får en god og relevant information til at træffe små og store beslutninger - både i hverdagen, og når vejret er farligt, skriver DMIs direktør Marianne Thyrring i en pressemeddelelse.