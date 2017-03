Vejret rammer KNRs valgdebatter

Stormen rammer nu også KNRs valgdebatter.

Det er to valgarrangementer i Qaqortoq, der bliver udskudt til weekenden.

Det er både dagens vælgermøde i byen og morgendagens krydsild, der bliver ramt.

- Lige nu er vi strandet i Sisimiut på grund af vejret, og kan derfor ikke nå frem til de planlagte valgprogrammer i Qaqortoq til tiden. Drøn ærgerligt, men det er vi jo ikke herrer over, siger KNRs nyhedschef Mikkel Bjarnø Lund til Sermitsiaq.AG.

KNR arbejder på, at de to debatter bliver gennemført i weekenden.

- Vi er selvfølgelig klar over betydningen af gennemførelsen for både vælgere og politikere i kommunen og demokratiet i landet. Vi forventer derfor nu at gennemføre det planlagte program i weekenden i stedet for med vælgermøde lørdag og krydsild søndag, siger Mikkel Bjarnø Lund.

Debatterne bliver sendt direkte på følgende tidspunkter:

TV & Radio: Lørdag 25/3 kl. 14:00: Vælgermøde fra Niuernermik Ilinniarfik i Qaqortoq.

TV & Radio: Søndag 26/3 kl. 19:30: Krydsild fra Niuernermik Ilinniarfik i Qaqortoq