Vejen til magten er præget af mandehørm

Walter Turnowsky Onsdag, 14. november 2018 - 06:50

Mandehørmen hænger stadig tykt i gangene i Inatsisartut, vurderer IA's tidligere formand Aqqaluk Lynge.

Det skriver AG.

Han mener, at det kan have været medvirkende til at holde Inuit Ataqatigiit fra den øverste politiske post i landet.

- Sara Olsvig var ellers en værdig kandidat til posten som formand for Naalakkersuisut eller til at have en stærk position i Naalakkersuisut. Hun er veluddannet og undersøger tingene grundigt, inden hun fremkommer med sine velformulerede argumenter. Og selvom det måske er ilde hørt nogen steder, så fik hun aldrig større indflydelse, fordi hun er kvinde. Magtens centrum i Inatsisartut er en drengeklub, der ikke kan tåle, at en veluddannet kvinde kommer med bedre argumenter, siger Aqqaluk Lynge, der har været i magtens centrum flere gange.

En anden tidligere IA-formand, Josef 'Tuusi' Motzfeldt mener ikke, at kønnet er helt så afgørende.

