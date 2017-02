Vejen banes for homoseksuelle vielser på Færøerne

- Der ser ud til at være et enigt folketing bag ændringen af den færøske retsplejelov. Det er jeg glad for, sagde justitsminister Søren Pape Poulsen (K), efter at alle ordførerne havde givet deres støtte til lovforslaget om, at to personer af samme køn kan vies.

Der mangler endnu to behandlinger, men efter første behandlingen 28. februar står det klart, at folketinget vil følge lagtingets ønske.

Dermed står det klart, at om ikke så lang tid kan homoseksuelle par på Færøerne blive ægtefæller.

Demokrati i bedste forstand

Forslaget behandles både på Færøerne og i Danmark, fordi der er tale om fælles anliggender. Færøerne har overtaget kirken, men ikke retsplejeloven.

I forslaget har de færøske politikere udeladt muligheden for, at homoseksuelle kan giftes i kirken, men kun borgeligt. På den måde kunne man få et flertal i lagtinget.

Det færøske folketingsmedlem Sjúrður Skaale (J) siger, at en lang debat over de seneste 30 år ser ud til at få en ende. Holdningen til homoseksuelle på Færøerne er ændret.

- Der er sagt hårde ting, der for nogen har været sårende og pinefulde. Nogen gange må alle tanker og alle meninger ud af krogene og ud i lyset, hvor de kan brydes i det offentlige rum, før man kan komme frem til en ny offentlig konsensus. Holdningen er ændret – nu er det tid at ændre loven. Det er demokrati når det folder sig ud på den smukkeste vis, siger Sjúrður Skaale.

Manglende ajourføringer

Selv om der var stor enighed om forslaget, så blev forholdet mellem Færøerne og Danmark også taget op til debat. Folketingsmedlem for selvstændighedspartiet Tjóðveldi, Magni Arge, siger, at han gerne så, at Færøerne ikke skulle bebyrde folketinget med at vedtage love, som gælder på Færøerne.

Han ønsker, at Færøerne overtager retsplejeloven, selv om det kræver en stor indsats fra færøsk side.

- Det kræver en stor indsats, både fra færøske og danske myndigheder, da der mangler omkring 200 ajourføringer af den færøske retsplejelov, sammenlignet med den i Danmark gældende retsplejelov.

- Jeg vil minde justitsministeren om, at Justitsministeriet har påtaget sig at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal forestå dette arbejde. Men jeg har ikke hørt, at det er begyndt endnu. Jeg vil gerne høre, hvornår man kommer i gang og hvornår man bliver færdig, sagde Magni Arge.

Justitsministeren svarede ikke på spørgsmålet i folketingssalen.

Hård debat på Færøerne

Den 29. april sidste år stemte et flertal på 19 lagtingsmedlemmer for, at homoseksuelle kan vies på Færøerne. 14 stemte imod.

Debatten var hård, og især gud og jura fyldte meget i lagtingsdebatten.

- Bliver dette forslag vedtaget, er det den største kulturforandring nogensinde, sagde lagtingsmedlem for Folkeflokken Jógvan á Lakjuni, ved behandlingen af forslaget i lagtinget. Han var kritisk overfor, at Færøerne nu får et kønsneutralt samfund, og det ville gå udover børnenes rettigheder.

Juridiske tvister

De juridiske tvister har været mange, og Bárður Nielsen, formand for Sambandspartiet, forventede at folketinget ville finde flere fejl ved forslaget.

Folketingetingsmedlemmer havde dog ikke mange bemærkninger til forslaget ved førstebehandlingen tirsdag. Forinden har regeringen dog haft flere bemærkninger, som de færøske myndigheder har rettet, så forslaget kunne vedtages.