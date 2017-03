Var ved at dø af bulimi

Det er jul. Kattaliit er hos sin moster sammen med sin familie, hvor de fejrer julen ligesom alle andre familier. Det er vinter, og der er rimfrost i vinduerne. Julestjernen hænger i vinduet, og julepynten får stuen til at se varm og harmonisk ud.

Men for Kattaliit er menuen helt anderledes. På hendes tallerken er der grøn salat med små tomater dyppet i eddike. Hun har ellers den største trang til at spise den lækre julemad, men stemmen i hendes hoved siger: ”Hvis du spiser det, bliver du tyk”, og stemmen vinder som sædvanlig. Så hun spiser de grønne salater til duften af julemad. Stille.

Siden hun var barn, har hun haft en svaghed for risalamande, så hun spiser en portion. Bare en lille smule. Men da desserttallerkenen er tom, kommer følelsen af ærgrelse. Derfor bliver hun nødt til at straffe sig selv, og hun går op ad trappen til anden sal.

Kattaliit går hen til det toilet, der ligger længst væk. Ingen vil høre hende der. Da døren smækker, føler hun en underlig lettelse. Nu sker det – nu skal det onde ud.

Hun putter sine fingre i mundet og begynder at kaste op. Men en af nødderne fra risalamanden sætter sig fast i hendes hals, så hun ikke kan få luft. Hun får et chok og prøver at skrige efter hjælp, men ingen kan høre hende. Med alle sine kræfter prøver hun at få nødden ud, men det lykkes ikke.

Nu sker det, nu dør jeg, tænker hun. Men så spørger hun sig selv:

Kan jeg ikke bare synke nødden? Hvorfor skal den absolut ud? Tillad at jeg skal spise, synke.

Kattaliit led af spiseforstyrrelsen bulimi, der er episoder med ædeflip, hvor personen spiser overdrevne mængder mad og efterfølgende forsøger at kontrollere sin vægt ved for eksempel at kaste op, bruge afføringsmidler eller slankepiller eller motionere overdrevent.

Læs hele Kattaliits historie i det nye nummer af Arnanut, som du kan købe her.