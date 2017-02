Varm vinter i nord

Nu er der - endnu engang - slået ny varmerekord i den nordlige del af landet. Denne gang er det temperaturmåleren på Station Nord, der har registreret en udsædvanlig vintertemperatur over frysepunktet.

- Plus 0,7°C stod måleren på den 5. februar. Og det er mere end 2°C varmer end den hidtidige rekord for måneden på -1,5°C., som blev registreret i februar 2007, oplyser DMI.

Læs også: Bekræftet: 2016 blev historisk varmt

Generalt har det indtil nu været en varm vinter, hvor lun luft er strømmet op over det Arktiske område fra Atlanterhavet op over Svalbard og videre ind over Nordpolen.

- Også Kap Morris Jesup har i februar haft temperaturer over frysepunktet. Den 9. februar blev der målt +3,0°C. Dette skyldes en kombination af føhn og den i forvejen lune luft, der ligger over hele det Arktiske område, oplyser DMI.

På Svalbard blev der registreret et temperatur på 20 grader over normalen, da der sidste uge blev målt +5,9°C.

Læs også: Svalbard oplever varmeste temperaturer i Norge

- Hvis vi sammenligner med perioden fra 2004 til 2013, ser vi i år, at temperaturen i år i lange perioder har ligget mellem 5 og 15°C højere end normalt, fremgår det af DMIs nyhedsbrev.

Tynd is

De høje vintertemperaturer har betydet, at isen er svagere end den plejer at være og på grund af blæsten har der i Nordøstgrønland været store isfrie områder.

- Det er ikke så usædvanligt, at det sker, men der har været flere episoder i år. Også området omkring Qaanaaq har været præget af varmen. Året har været præget af mange opbrud, og fiskerne har tidligere på året været nervøse for at bevæg sig ud på isen, anfører meteorolog Klaus Larsen fra DMI.