Den mand, der er sigtet for at have dræbt Birna Brjánsdóttir har fået sin varetægtsfængsling forlænget. Det skriver mbl.is og ruv.is.

Manden er sigtet for at have dræbt den unge kvinde natten til den 14. januar.

Forlængelsen er endnu engang på fire uge, og det vil sige frem til 23. maj.

Forsvareren har bedt om yderligere tid til at gennemgå dokumenter inden sagen kan komme for retten.

Det er efter anklagemyndighedens opfattelse slog han hende i hovedet og tog kvælertag på hende, mens de befandt sig i en lejet rød Kia. Efterfølgende skulle han have smidt hende i havet, hvor hun druknede.

Den sigtede nægter sig skyldig. Hans forsvarer protesterede mod den fortsatte varetægtsfængsling.