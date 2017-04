Varehus-udsalg skaber vrede

Stormagasinet Åhléns i Stockholm er havnet i noget af et stormvejr.

Lastbil bragede ind i butikken

Det sker, efter at det svenske stormagasin meddelte, at det planlægger at holde udsalg på røgskadede varer efter et dødeligt angreb i den svenske hovedstad, hvor en lastbil bragede ind i butikken fredag eftermiddag.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Dagen efter angrebet i den svenske hovedstad, hvor fire mennesker blev dræbt og 15 såret, modtog Åhléns-kunder en e-mail med beskeden: nu begynder et udsalg på røgskadede varer.

Røgskadede produkter

- I morgen søndag åbner vi Åhléns City Stockholm klokken 11. Der starter vi udsalg på røgskadede produkter, der finder i kælderen og på gadeplan.

- Halv pris på skadede produkter inden for sport, accessories, sko og skønhedsprodukter, skrev Åhléns til sine kunder.

Lynhurtigt herefter blev stormagasinets facebookside fyldt med vrede kommentarer fra kunder, der blandt andet mener, at udsalget er usmageligt.