Vandkraftpotentialerne i vækst

Det varmere klima i Grønland har direkte afsmittende effekt på isafsmeltningen, som er forhøjet væsentligt de seneste 15 år. Det konkluderer en forskergruppe fra GEUS, Asiaq og DMI, der netop har offentliggjort resultaterne i det internationale tidsskrift Science Advances.

Det skriver Sermitsiaq.

Studiet er baseret på afstrømningsdata fra Tasersiaq-bassinet i Sydvestgrønland, hvorfra en 40 år lang måleserie er blevet analyseret. Hovedparten af afstrømningen fra det 6.500 km2 store Tasersiaq-bassin er smeltevand fra Indlandsisen.

Ifølge forskerne er afstrømningen steget med 80 procent i perioden fra 2003-2014 i forhold til 1975-2002, og det er første gang den stigende is afsmeltning over en længere periode er dokumenteret ud fra målinger. Den markante isafsmeltning giver næring til vandkraftpotentialerne, og kan på sigt bidrage væsentligt til den grønlandske energiforsyning.

- Det betyder, at vandkraftressourcerne er blevet meget større, hvilket igen betyder flere muligheder for at skabe strøm. Dog er potentialerne vanskeligt tilgængelige og derfor svære at udnytte teknisk på nuværende tidspunkt, siger Andreas Ahlstrøm til Sermitsiaq.

