Vandfirma om Kina-tur: Chokeret over forskelsbehandling

Redaktionen Fredag, 09. november 2018 - 07:31

Blandt de virksomheder, der var blevet inviteret til at deltage på erhvervsdepartementets fremstød i Kina var det danske vandselskab Inland Ice, der blev etableret i 2017 af Thomas Vildersbøll. Selskabet, der har base i Aarhusforstaden Risskov, har også registreret et anpartsselskab hos Nuna Advokater i Nuuk. Selskabet er ifølge eget udsagn først gået i gang med produktionen af vand i 2018.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Hos det konkurrerende vandselskab Greenland Ice Cap Waters undrer direktør Peder Pedersen sig over, hvorfor et dansk nystartet vandselskab inviteres med på Kinafremstød, når hans eget selskab, der blev etableret i 2009 i Grønland aldrig er blevet inviteret med på en af erhvervsdepartementets Kinarejser.

– Jeg må sige at jeg faktisk er chokeret, men ikke overrasket over, at man forfordeler virksomheder på den måde. Men på mine egne og mine investorers vegne, føler jeg mig snydt, når de inviterer vores konkurrenter med og på den måde og dermed hjælper dem med at komme ind på det kinesiske marked.

LÆS OGSÅ: Mistillid til naalakkersuisoq afbryder Inatsisartut

Greenland Ice Cap Waters er et grønlandsk selskab med base i Ilulissat, hvor isen fræses og fyldes i tankcontainere, der sejles til Aalborg og videre til tapperiet Frem i Ribe.

Erhvervsdepartementet oplyser til Sermitsiaq, at der var en faglig årsag til at invitere Inland Ice. Selskabet har nemlig fået tildelt et område efter en ny procedure, hvor området var kortlagt på samme måde, de fremtidige områder skal udbydes på.

LÆS OGSÅ: Demokraterne afværger mistillidsvotum

Netop det faktum at Kina-rejsen blev brugt til at reklamere for en ny udbudsrunde udløste i denne uge et mistillidsvotum mod naalakkersuisoq for erhverv og arbejdsmarked, Aqqalu Jerimiassen (A). Is- og vandloven blev nemlig først 2.behandlet tirsdag, og derfor mente Partii Naleraq, at naalakkersuisoq handlede uden mandat, da han reklamerede for den nye udbudsrunde.

Du kan læse hele artiklen om sagen i den seneste udgave af avisen Sermitsiaq, som du kan købe vi nedenstående link: