Valgudspil: 95 procent skal videre efter folkeskolen.

Asii Chemnitz Narup (IA) vil gerne genvælges som borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq.

Et af de udspil, som hun vil sikre sit genvalg med, er et mål om, at markant flere skal fortsætte med en uddannelse eller komme i arbejde, når de forlader folkeskolen.

Skolebænken skal ud i naturen

Konkret foreslår hun, at der indføres sommerskoler efter samme model som Løkke-Fonden arrangerer i Danmark.

- Jeg kan godt lide at lade mig inspirere af gode eksempler ude i verden, siger Asii Chemnitz Narup (IA) til Sermitsiaq.AG.

Løkke-Fonden arrangerer to ugers sommerlejre for drenge, der har faglige problemer. De to uger med intens læring har ifølge fonden løftet de unge med det, der svarer til mellem 1,4 og 3,4 års skolegang.

Asii Chemnitz Narup (IA) mener at ideen er velegnet til at blive tilpasset til grønlandske forhold.

- Jeg forestiller mig, at vi skal bruge naturen ligesom vi i forvejen gør det i det socialpædagogiske arbejde, siger hun.

- På den måde kan læringen kædes sammen med for eksempel fysiske udfoldelser og madlavning.

Allerede ved de næste budgetforhandlinger vil hun foreslå, at der afsættes midler til projektet. Målet er, at antallet af elever, der går videre efter folkeskolen skal løftes meget hurtigt.

Fra 73 procent til 95 procent

Ifølge kommunens tal er det 73 procent af den seneste afgangsårgang i kommunen, der enten tager en uddannelse eller er gået direkte i arbejde.

Allerede efter det første år med sommerskolen skal det tal i 2019 været hævet til 80 procent. Og herefter skal det hæves med 5 procent om året indtil man når 95 procent.

- For mig er det en konkretisering, af den foreløbige skolestrategiplan, som vi har behandlet på kommunalbestyrelsesmødet 7. marts. En af visionerne her er, at folkeskolen skal ruste alle til uddannelse eller beskæftigelse.

Hvis hun får støtte til forslaget vil Asii Chemnitz Narup (IA) vil inddrage skolerne i den konkrete udformning af projektet. Det er nemlig afgørende for det succes, at der blev fulgt tæt op på den enkelte elevs fremskridt, når den pågældende igen sidder på skolebænken.