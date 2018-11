Valgtrommer buldrer igen

redaktionen Onsdag, 07. november 2018 - 17:58

Hvad sker der, når finansloven for 2019 og lufthavnspakken er vedtaget?

Flere politikere, som AG har talt med, vurderer situationen til valg i utide, mens koalitionens støtteparti, Demokraterne, ønsker at fortsætte samarbejdet med koalitionen og de gennemføre politiske aftaler, der blev indgået i september netop for at undgå valg.

Den 26. november er derfor en dato, som flere medlemmer af Inatsisartut venter på med stor spænding. Det er den dag finansloven for 2019 bliver vedtaget. Inden da bliver lufthavnspakken efter al sandsynlighed vedtaget i næste uge. Da forslaget var til anden behandling i sidste uge fastholdt Demokraterne og koalitionspartierne deres aftale om at gennemføre anlæggelsen.

- Vi har hørt rygter om, at der bliver udskrevet valg lige så snart finansloven og lufthavnspakken er vedtaget. Der foregår forskellige former for forberedelser. Der er altid mange rygter på partigangen i Inatsisartut. Men vi har hørt forlydenderne flere gange i løbet af kort tid, og der er ingen tvivl om at flere partier forbereder sig på et eventuelt valg, siger en kilde til AG, der dog ikke ønsker at stå frem med navn.

