Valgkandidater fra IA vil arbejde for Arktisk Zoologisk Have

Der bør etableres et Arktis Zoologisk Have i Sydgrønland.

Sådan mener Lasse Davidsen og Didda Isaksen fra Inuit Ataqatigiit i Sydgrønland.

De mener, at oprettelsen bør ske i samarbejde mellem Verdensnaturfonden WWF, ICC, Selvstyret, KNAPK, SIK, fårholderne, arbejdsgiverne og andre fra handelsområdet.

Et af hovedmålene i kommunen

- Når der er blevet sat kommunalbestyrelse i Kommune Kujalleq, bør dette være et af vores hovedmål, og det skal ske i tæt samarbejde mellem alle parter, skriver Lasse Davidsen og Didda Isaksen.

De fremhæver, at der mangler et sted, hvor man kan komme i tæt kontakt med dyr.

- Vi lever i et land med masser af fjorde, og her kan vi bruge et område, der er velegnet til oprettelsen af et Zoologisk Have.

Interesse for dyr

- Og vi kan starte med disse dyr: isbjørne, sæler, narhvaler, hvalrosser, hvaler, ulve, moskusokse, rensdyr, fåre, laks, torsk, ulke, rejer, lemminger og ræve. Og vi har jo også masser af forskellige fugle.

- Folk vil begynde med at interessere sig for mere af vores forskellige dyr, hvilket også kan tiltrække turister. På den måde vil det være en ny indtægtskilde, lyder det fra Lasse Davidsen og Didda Isaksen.

De er sikre på, at det vil være stor gavn for samfundet for at etablere et Arktisk Zoologisk Have i Sydgrønland.