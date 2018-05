Valget skaber fornyet forvirring om alkoholloven

Redaktionen Søndag, 06. maj 2018 - 15:51

Departementet for sundhed har i denne tid sendt medarbejdere til Kommune Kujalleq, hvor de fører tilsyn med butikkernes afskærmning af øl, vin og spiritus.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Og inden turen til Sydgrønland havde medarbejderne været i Nuuk og Qeqqata Kommunia.

Forvirring

Tilsynet vækker stor forvirring blandt de forretningsdrivende i de tre kommuner. Departementet for sundhed oplyste i januar, at butikkerne har frist til 1. januar 2019 til at finde den endelige indretning af mørklægningsgardinerne foran hylderne.

Naalakkersuisuts medlem for sundhed Agathe Fontain sagde ved lovens vedtagelse på Inatsisartuts efterårssamling:

– Jeg ønsker at inddrage butikkerne i udarbejdelsen af en bekendtgørelse, der fastsætter krav til afskærmning af alkoholiske drikke, og denne bekendtgørelse skal tage højde for forholdene i både store og små butikker.

Sendt i høring

12. januar blev en bekendtgørelse om afskærmning af alkohol i butikkerne sendt i høring, og Departementet for sundhed skrev 22. januar på Naalakkersuisuts hjemmeside:

– Fra loven træder i kraft 1. marts og indtil bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2019 er det op til butikkerne, hvordan de afskærmer alkohol, så det ikke er synligt for kunderne.

Departementet forklarede i samme forbindelse, at tidspunktet for bekendtgørelsens ikrafttræden bevidst er lagt så sent som 1. januar 2019, så alle butikker får den fornødne tid til forberedelse til at opfylde kravene i bekendtgørelsen.

