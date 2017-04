Valg-topscorer i ekstase

Tilbage i 2014 fik Aqqalu Jerimiassen blot 20 personlige stemmer ved Inatsisartut-valget, hvilket slet ikke var nok til at komme ind.

Nu tre år senere er billedet helt anderledes.

Aqqalu Jerimiassen har nemlig fået flest personlige stemmer i Qaasuitsoq Avannarleq ved kommunalvalget tirsdag. I alt 530 stemmer.

- Jeg gik efter at få 100 stemmer og at komme ind i kommunalbestyrelsen. Det er helt surrealistisk, at jeg har fået så mange stemmer, siger en ekstatisk Aqqalu Jerimiassen til Sermitsiaq.AG.

Hård valgkamp

Han er formand for Atassuts ungdomsafdeling, og han var den eneste fra partiet i Ilulissat, der stillede op til kommunalvalget.

- Det har været en rigtig hård valgkamp, for jeg deltog ved hver eneste valgmøde helt alene fra partiet. Men jeg var altid velforberedt op til valgmøderne og har bevaret optimismen til at blive valgt ind. Men jeg har slet ikke forventet at nå over 500 stemmer. Det er ufatteligt, det der er sket, griner Aqqalu Jerimiassen.

Han fortæller, at han under valgkampen har fokuseret på, hvordan Qaasuitsoq Avannarleq kan løfte sig.

- Og timingen har været perfekt, for jeg har fokuseret på borgernes behov. Og jeg ville hellere fortælle om mine visioner frem for at deltage i mudderkastning. Det er nok derfor, at jeg har fået så mange stemmer, fremhæver han.

Festlig aften

Og det har ikke gået stille for sig tirsdag nat.

- Vi var i den lokale festsal i aftes, og vi var alle glade. Jeg blev løftet og kastet op i luften af mine partifæller i løbet af aftenen, fortæller Aqqalu Jerimiassen.

Han oplyser, at der vil være forhandlinger med de øvrige partier i de kommende dage.

