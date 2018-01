Valg af lokaludvalg i Avannaata Kommunia

Overgangsudvalget i Avannaata Kommunia har siden deres konstituering i maj 2017 krævet, at der skal ske en mærkbart forbedring af borgernes medindflydelse.

Det har man arbejdet hen imod, og efterfølgende lovgivede Inatsisartut også på området og gav kommunerne pligt til at fremme borgernes medindflydelse på egne forhold.

- Derfor skal der i alle byer i Avannaata Kommunia oprettes og implementeres Lokaludvalg. Formålet med oprettelse af Lokaludvalg er at fremme borgernes medindflydelse således at det sikres, at borgerne får øget ansvar for deres eget områdes udvikling, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Ansvaret, som bliver tildelt, er øremærket til følgende formål: kultur- og folkeoplysning, Idrætsarrangementer der relaterer til forebyggende tiltag, teknisk virksomhed og forsyningsvirksomhed, erhvervsfremmende foranstaltninger i byen, og socialeaktiviteter

Oprettelsesmøder af Lokaludvalg er planlagt således:

Ilulissat tirsdag 30. Januar 2018 kl. 19:00 i Sermermiut

Uummannaq onsdag 7. Februar 2018 kl. 19:00 i Hallens forsamlingshus

Upernavik onsdag 7. Marts 2018 kl. 19:00 i Forsamlingshuset

Qaanaaq torsdag 12. April 2018 kl. 19:00 Medborgerhuset

Alle borgere med stemmeret er velkommende til at deltage til møderne, hvor de har mulighed for at stille op og stemme, hvorfor jeg opfordrer borgerne til at møde op.