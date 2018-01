Værtshusejer ryster på hovedet: Vi bliver dæmoniseret

- Umiddelbart ryster jeg på hovedet. Det hele er blevet moraliserende. Nu har vi haft en lovgivning, der har fungeret i langt tid. Men lige pludseligt er der kommet en naalakkersuisoq, og siger det omvendte. Med kun få dages varsel er der sket ændringer, hvilket jeg er helt uforstående over.

Det siger direktør i Hotel Qaqortoq Jim Riis til Sermitsiaq.AG, der også ejer værtshuset i Qaqortoq, Rockhouse, samt Arctic Café i Narsaq.

Selvstyret har oplyst, at værtshusene lukker klokken 24.00 fredag, da der er helligtrekongersdag i morgen, lørdag.

Jim Riis forventer, at der ikke vil være mange i byen i aften.

- Normalt kommer folk ved klokken 00.30 - 02.00-tiden, så jeg regner ikke med, at der kommer så mange til værtshuset i aften. I stedet vil der måske være fester i byen, siger han.

Værtshuse bliver dæmoniseret

Jim Riis siger, at det er for nemt at pege på værtshusene, der ifølge ham, ikke er skyld i drukproblemerne i Grønland.

- Det er helt horribelt at tro, at komme druk til livs ved at dæmonisere værtshusene. Det er ikke værtshusene, der tvinger folk til at drikke. Du løser ikke drukproblemer ved at lukke værtshuse. Vi har bevist i 15 år, at vi drikker mindre. Det er på grund af frihed under ansvar. Vi bliver bedre og et mere modent folk. Men så kommer hun (Agathe Fontain, red.) og ødelægger det og siger, at vi er små pattebørn, og at det er hende, der bestemmer, påpeger han.

- Jeg er bange for, at Agathe Fontain vil gøre Grønland til en mormonstat, fremhæver han.

Vil ikke kæmpe mod Selvstyret

Vil du rejse et erstatningskrav til Selvstyret?

- Nej, det vinder man jo aldrig. Men vi vil tabe på omkring mellem 30.000 kroner til 50.000 kroner i aften. Jeg tror ikke, at vi vil kræve erstatning. Selvstyret vil jo sige, at det er loven, som vi skal følge. Det vil jeg ikke bruge energi på. Men hvis der kommer et fælles søgmål, som Grønland Erhverv går ind og tager fronten på, så kan det være, at vi tilmelder os. Men som selvstændig virksomhed og så gå ud og slås mod Selvstyret, så bliver det bare endnu værre næste år, hvor de finder på noget andet, lyder det fra hoteldirektøren.

Nuuk-virksomhed vil kræve erstatning

Sermitsiaq.AG har været i kontakt med direktør i Heca Nuuk A/S, Nicolai J. Nissen, der driver flere værtshuse i Nuuk. Virksomheden har aflyst to koncerter i den kommende weekend, og de undersøger et sagsanlæg mod Selvstyret.

- Vi undersøger et sagsanlæg. Der må også være et ansvar for naalakkersuisoq i denne sag. Vi undersøger det også i relation til episoden den 23. december 2017, hvor en lignende sag foregik, her tabte vi cirka 250.000 kroner på grund af aflyste koncerter og tabt markedsføring. Jeg ved også, at Grønland Erhverv er i gang med sagen, da det er alvorligt for mange involverede, siger han.

Nikolai J. Nissen oplyser samtidigt, at virksomheden skal finde besparelser for omkring 200.000 kroner i januar måned, inden den kommende weekend.

Der vil heller ikke være øl- og spiritus-salg i butikkerne i morgen, lørdag.