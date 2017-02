Værsgo - så er der serveret

Kursisterne syntes det var både spændende og sjovt at udstille deres mad, og de svarede ivrigt på mange spørgsmål om krydderier og råvarer fra interesserede gæster.

Produkterne var fra både fugl og fisk, men også fra diverse pattedyr med luffer.

Der var forskellige fiskearter lige fra torsk, hellefisk og skællaks, og til de mere ukendte dybhavsfisk som ålebrosme og sorthaj. Enten saltet eller røget med krydderier fra den grønlandske natur.

Røgede alke og edderfugle

Desuden var der røgede alke- og edderfugle-lår og -bryster, serveret med en krydret suppe eller pasta. Også røget sæl- og hvalkød, ligeledes med krydrede supper eller tilbehør.

Læs også: Fiskere og fangere røger, salter - og i enkelte tilfælde flamberer

Beboere fra alderdomshjemmet i Narsaq blev kørt op til levnedsmiddelskolen, så de kunne smage på alle herlighederne, hvilket de var ovenud tilfredse med.

Plan: Vil starte mindre virksomhed

Nogle af fiskerne og fangerne sysler med planer om at starte en mindre virksomhed til produktion af røget og saltet fisk og kød, men erkender, at det bliver både svært og dyrt at leve op til de veterinære krav, hvor der for eksempel ikke må forarbejdes fiske og kødprodukter i samme lokale.