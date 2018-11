Værnepligtsuddannelse: Til afprøvning fra Maniitsoq til Nuuk

Sorlannguaq Petersen Onsdag, 21. november 2018 - 15:51

De seneste tre dage har det været muligt for interesserede, at blive afprøvet til værnepligt i Nuuk. Det er første gang Forsvaret gennemfører en afprøvning i Grønland.

Sejlet til afprøvning

20-årige William Nielsen er en dem, der er afprøvet til værnepligtsuddannelsen. Han har sejlet med kystskibet helt fra Maniitsoq til Nuuk, for at komme til afprøvningen.

- Jeg føler, at det er gået rigtigt godt med min afprøvning. Hvis jeg skal være ærlig, så er det ikke så svært end jeg havde forestillet mig, fortæller William Nielsen efter afprøvningen.

Hvorfor har du valgt komme til afprøvning til værnepligtsuddannelsen?

- Jeg har ikke et arbejde og er ikke under uddannelse lige nu. Jeg tænkte, hvorfor ikke, det er en god mulighed. Så kan jeg få erfaring med disciplin, siger han, og tilføjer, at hans far selv har været værnepligtig og har godt af sin erfaring.

Sermitsiaq.AG var med, da William Nielsen kom ud lokalet, hvor han fik at vide, at han er egnet til værnepligtuddannelsen.

- Jeg er meget tilfreds, siger han glad.

Han har allerede lavet en aftale om, at aftjene værnepligt i hæren i Varde og skal allerede begynde til februar.

God interesse for afprøvning

Den ansvarlige for afprøvningen, kaptajn Dennis Rasmussen fortæller, at der har været 26 personer til afprøvning i de to første dage.

- Vi er meget tilfredse med afprøvningerne, for vi har været spændt på hvor meget interessen har været, 26 personer på to dage er vi meget tilfredse med, fortæller kaptajnen.

Afprøvningen tager omkring 90 minutter og består af en intelligenstest, lægeundersøgelse og vejledning. Der er ingen bestemte fysiske krav, men det er vigtigt at man er sund og rask.

Efter afprøvning er der være mulighed for at melde sig til en række værnepligtsuddannelser i de tre værn samt Beredskabsstyrelsen i Danmark.

Kaptajn Dennis Rasmussen fra Forsvaret har ansvaret for rekrutteringen af værnepligtige i Grønland Sorlannguaq Petersen

Springbræt i karrieren

Kaptajn Dennis Rasmussen fortæller, at man kan bruge værnepligt uddannelsen som en springbræt i karrieren som professionel soldat eller tage det som en oplevelse og søge karriere i det civile.

- Hvis man har været værnepligtig og har fået god udtalelse, så kan man søge job eller uddannelse. Så ved arbejdsgiveren eller uddannelsen, at vedkommende kan noget, for eksempel komme til tiden, indgå i fælleskab og arbejde selvstændigt, siger kaptajnen.

Han fortæller, at de fleste der har været til afprøvning i de første to dage, er egnet til værnepligt og 12 af dem har allerede lavet en aftale om en værnepligtsuddannelse. Fire af dem er kvinder. I dag onsdag var der også flere til afprøvning i Dronning Ingrids Hospital.

Flere byer til næste år

I år afholdes værnepligtsafprøvningen i Nuuk, men hensigten er, at Forsvaret allerede til næste år kan tilbyde afprøvning til værnepligt i alle fire gymnasiebyer i Grønland, Nuuk, Sisimiut, Aasiaat og Qaqortoq.