Vælgermøde: Ikke et ord om de sociale udfordringer i Narsaq

Tirsdag aften holdt kandidaterne til kommunalbestyrelsesvalget den 4. april et velbesøgt vælgermøde i Narsap Timersortarfia med et engageret og spørgelystent publikum

Valgprogram blev fremlagt

De tre partier, IA, Siumut og Atassut indledte med at fremlægge deres valgprogram, og efter en kort pause var det tilhørernes tur til at stille spørgsmål til panelet.

Børntalsmandens rapport har været slået stort op i medierne, men mærkeligt nok var der ingen spørgsmål om dette emne.

Læs også: Borgmester-drama i syd

Det nærmeste var et spørgsmål om, hvorfor skolebespisningen var stoppet, selv om spørgeren havde fået at vide, at der var sat penge af til formålet.

Og en anden person klagede over, at børnene skulle betale for at komme i ungdomsklubben. Vedkommende mente, at det burde være indeholdt i kommuneskatten.

Boliger med skimmelsvamp

Der fremkom også spørgsmål om pleje- og alderdomshjem, samt om førtids- og invalide pensionister, især omkring kommunens behandling og servicering.

Og så blev der klaget over kommunens langsommelighed over for især bygdebeboerne.

I Qassiarsuk har de i flere år klaget over at aldersrenteboligerne er meget kolde og fyldt med skimmelsvamp, men indtil nu er der ikke sket noget fra kommunen side.

Og de syntes også at det er underligt at politikerne igennem fire år kun meget sjældent er kommet på bygdebesøg, og nu lige før kommunalbestyrelsesvalget er de næsten ved at falde over hinanden for at besøge bygderne.

Kloakeringsplan blev efterlyst

Der blev efterlyst kloakeringsplaner for den del af byen, der endnu ikke havde kloak.

Og en spurgte om kommunens holdning til dumpen i Narsaq. Han kunne fortælle, at nogle mennesker stadig henter mad derude for bagefter at gå rundt i byen og sælge det ved dørene.

En anden person klagede over, at han ikke kunne få arbejde, selv om han havde en høj uddannels, fordi han ikke ville flytte til Qaqortoq.

Der blev spurgte efter om kommunen havde konkrete planer om erhvervsinitiativer i Narsaq, og en anden efterlyste kommunale planer og bestemmelser om grøntsagsdyrkning.

1. viceborgmester Simon Simonsen oplyste, at kommunen havde ansøgt om at få landbrugsadministrationen flyttet til Narsaq, men endnu var der ikke afgjort noget i den sag.

Debat om Kvanefjeld blev lukket ned

Der blev også spurgt til en evt. fremtidig minevirksomhed på Kvanefjeldet, men her greb mødelederen ind og sagde, at der kun kunne spørges om kommunale ting.

Og da kvanefjelds problematikken er et landsstyre anliggende, ville han ikke bruge tid på dette emne, forklarede mødelederen.

Selv om mange flere havde spørgsmål blev mødet afbrudt efter 2,5 timer med den begrundelse, at kandidaterne var trætte, og at de skulle videre til Narsarsuaq tidligt næste morgen.