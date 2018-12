Væld af mindeord efter Anders Brøns’ død

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 10. december 2018 - 14:34

Grønlands Erhverv har sendt mindeord, hvor Polar Seafood-stifter og -medejer betegnes som et fyrtårn i Grønlands Erhvervsliv.

- Da Grønlands økonomi kollapsede i slutningen af 1980’erne tog selskabet et stort medansvar for den vanskelige og smertefulde effektiviseringsproces, som skabte et solidt grundlag for vores fiskeri i dag med store indtægter og mange arbejdspladser til det grønlandske samfund, skriver GE-direktør Brian Buus Pedersen.

- Anders Brøns var ikke kun en visionær og dybt respekteret erhvervsmand. Han var frem for alt meget afholdt på grund af sine menneskelige egenskaber. Hans alt for tidlige død efterlader et stort tomrum og et stort tab for Polar Seafood og for Grønland, fastslår Brian Buus Pedersen.

Verner Hammeken

Royal Arctic Lines topchef, rederidirektør Verner Hammeken, betegner meddelelsen om Anders Brøns’ bortgang som ”et uforståeligt chok og et stort tab for alle”.

- Med Anders Brøns mærkede man tydeligt, at der var tale om et helt menneske i stor balance, på et niveau man sjældent møder. Vi må nu alle leve videre med mindet om en Anders Brøns, der trods den særlige tilbagetrukne facon altid føltes som tilgængelig, hvis man havde brug for et godt råd. Det er ikke muligt mere, og det er alt for tidligt, skriver Verner Hammeken i mindeordet, som kan læses i sin helhed på Royal Arctic Lines hjemmeside.

Asii Chemnitz Narup

Borgmester Asii Chemnitz Narup skriver, at Anders Brøns var en “inspiration for os alle”.

- Han var hårdtarbejdende og han forfulgte sine mål. Han var en dygtig iværksætter, og formåede konstant at optimere og videreudvikle de virksomheder, han involverede sig i. For dette var han dybt respekteret både nationalt og internationalt. Men det steg ham aldrig til hovedet. Han forblev et godt og inspirerende menneske med veludviklede sociale egenskaber og hjertet på rette sted uanset hvor godt han klarede sig i sit professionelle virke, skriver borgmesteren, hvis mindeord kan læses i sin helhed på kommunens hjemmeside.

